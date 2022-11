Quentin Tarantino: “Los actores de Marvel no son estrellas de Hollywood”

Quentin Tarantino volvió a atacar a Marvel y el tan solo unas semanas después de criticar su hegemonía en Hollywood.

El realizador Quentin Tarantino opinó que los actores de Hollywood que son llamados a interpretar personajes de Marvel no son verdaderas estrellas de cine. Durante el podcast “2 Bears, 1 Cave” el productor de cine dio a conocer su postura en relación a los actores que son llamados por la editorial de historietas estadounidense, indicando que ellos se vuelven famosos por los personajes de cómics y no por su talento.

“Parte de la ‘Marvelización’ de Hollywood es tienes a todos estos actores que se han vuelto famosos interpretando a estos personajes. Pero no son estrellas de cine. ¿Cierto? Capitán América es la estrella, no Chris Evans. Thor es la estrella. Quiero decir, no soy la primera persona en decir eso. Creo que eso se ha dicho un millón de veces… pero los personajes de la franquicia son los que se convierten en estrellas”, dijo Tarantino.