María Mercedes Coroy debuta en ‘Black Panther: Wakanda Forever’ de Marvel

La actriz guatemalteca interpretará a la mamá de 'Namor' en ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

‘Black Panther: Wakanda Forever’ vuelve a contar con Ryan Coogler como director, quien tuvo a su cargo la primera entrega y como parte del reparto veremos a Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Martin Freeman, Angela Bassett y un grupo fantástico de actores latinos liderados por el actor mexicano Tenoch Huerta con quien la actriz guatemalteca María Mercedes Coroy ya había trabajado anteriormente en Bel Canto.

Durante la presentación de Black Panther: Wakanda forever, el director recordó a Chadwick Boseman en un emotivo discurso diciendo: “Te lo prometo, siento su mano sobre mí en este momento. La pasión y el genio de Chad, su cultura y el impacto que tuvo en esta industria se sentirán para siempre”.

Coroy se prepara para dar vida a un nuevo personaje que la llevará de rodaje esta semana y esto fue lo que nos dijo al respecto:

Agregó que este personaje es distinto a otros que ha tenido, debido a que la mayoría de sus proyectos han estado ligados a sucesos reales. “Historias que tienen que ver con nuestros pueblos y problemáticas con las que nos podemos identificar. Este personaje trae magia de un universo nuevo para mi”.

¿Qué personaje interpretas?

La artista guatemalteca dijo que es la mamá de Namor en su versión joven, personaje interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta. Agregó que siempre los personajes la llevan a crecer como persona: “La Llorona me enseñó a nadar, Malinche a aprender varios idiomas y este personaje me tuvo nadando todo un año también, me tocó aprender técnicas como la de apnea para rodar dentro del agua”. Sobre trabajar con Tenoch expresó:

“Trabajar con Tenoch siempre será un gran gusto, no tuvimos escenas juntos esta vez, pero sí nos reencontramos. Además de excelente persona y profesional es alguien a quien le tengo mucho cariño y de quien estoy muy feliz y orgullosa por este gran momento que está viviendo”, manifestó.

Explicó que no se imaginaba estar algún día en una película de superhéroes. Sin embargo, dijo que desde que era una niña siempre le llamó la atención este tipo de cintas por la manera en que se ven los personajes, el vestuario y el set de grabación, “pero ahora al estar ahí solo pude decir woooow, no imagine tener esta oportunidad y aquí estoy con una gran satisfacción al saber que esta carrera me apasiona verdaderamente y que no puedo saber de un proyecto porque me emociono mucho”.

“En general dar vida para mi es algo muy especial, varios de mis personajes han estado ligados a esta acción, es un privilegio, pero dar a luz uno de los personajes más esperados es un gran honor, es un sentir inexplicable, una gran oportunidad para mi y una gran felicidad”, añadió.

Planes a futuro

Sobre sus planes a futuro reveló que entra a rodaje esta semana, pero no puede contar mucho. Sin embargo, dio a conocer que vuelve a trabajar de la mano de Jayro Bustamante, con quien está muy agradecida por todo lo que está pasando en su carrera.

“También pronto se estará estrenando otra película que rodamos el año pasado en México y que le tengo mucho cariño por el equipo de trabajo que hicimos y por el tema que se abordará en la misma. Ya les contaré”, concluyó.

