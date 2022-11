Mia Khalifa crea polémica al protestar contra el Mundial de Catar

El Mundial de Catar apenas va iniciando y Mia Khalifa, famosa exactriz de cine para adultos, ya dio de qué hablar con una protesta en sus redes sociales.

Mia Khalifa ha dado nuevamente de qué hablar, esta vez la famosa ha protestado de manera contundente contra el Mundial de Catar. A través de Twitter, la estrella de OnlyFans aprovechó para revelar su sentir sobre las normas que se dictaron en Catar para la justa deportiva.

“¿Qué federación de imbéciles pensó que darle a Qatar una Copa del Mundo no sería exactamente así?”, escribió Mia Khalifa contra la FIFA. La joven saltó a la fama cuando simpatizantes del Estado Islámico la amenazaron de muerte por usar un hiyab en un video de contenido para adultos.

What federation of imbeciles thought giving Qatar a World Cup wouldn’t turn out exactly like this?

— Mia K. (@miakhalifa) November 21, 2022