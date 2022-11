Allison Janney muestra sus senos en plena alfombra roja

La actriz acudió al estreno de la película "The People We Hate at the Wedding" luciendo un transparente vestido, sin sostén, por lo que el flash de las cámaras provocó que enseñara todo.

Allison Janney acaparó toda la atención durante la alfombra roja en el estreno de la película “The People We Hate at the Wedding”, de Prime Video, con un atuendo que arrancó miles de suspiros.

No cabe duda que la actriz de 62 años posee unas envidiables curvas y no dudó en demostrar luciendo un transparente vestido y brillante de Naeem Khan.

Pero lo que atrajo todas las miradas fue que no llevaba sostén, por lo que el flash de las cámaras provocó que se vieran sus senos.

La creación cubierta de lentejuelas presentaba mangas recortadas y un cuello alto, y la ganadora del Oscar lo combinó con un maquillaje “smokey eyes” plateado, tacones Stuart Weitzman y un bolso de mano de Tyler Ellis, su estilo bob elegante en una parte lateral profunda.

Las redes sociales no podían tener suficiente con la apariencia sexy de la estrella sexagenaria y de inmediato la llenaron de halagos.

“#AllisonJanney soy libre todos los días de mi vida”

“OMG…..Allison se ve fabulosa pero, ¡puedes ver directamente a través de ese vestido! ¡¡Podemos ver todos “business”!! 🙈🙈🙈”

“Allison se ve FENOMENAL. ¡Me encanta la atrevida elección de vestuario! 👏🏼👏🏼👏🏼”

“¿Fue a propósito o el estilista no hizo una prueba de flash?”

“Wowww su vestido es transparente, ella está desnuda debajo”

El amor de la actriz

En la vida real, Allison Janney ha dejado que siempre fue la protagonista de su vida y durante una entrevista para el programa de Drew Barrymore, contó con naturalidad cómo nunca había sentido realmente el deseo de tener hijos.

“Creo que si hubiera encontrado al hombre indicado (y él hubiera querido tener hijos) en el momento preciso, probablemente los tendría”, dijo.

Tuvo muchos noviazgos públicos, y estuvo comprometida con el actor Richard Jenik (The game of their lives, 2005); se conocieron en 2002, cuando él tenía 35 y ella 43, y se separaron en 2006.

A su último novio, el productor Philip Joncas, veinte años menor que ella, lo conoció en 2012 en el set de The way way back. Janney le aclaró desde el principio que no soñara con ser su marido. “Simplemente no creo en la institución”, dijo por entonces a la señal E!.

