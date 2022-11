Filtran imágenes de Shakira llorando y preocupa a sus fans

Unos testigos captaron a la cantante hablando por teléfono, discutiendo y en una actitud muy hostil.

Hace unos días, Shakira fue vista por paparazzis y varios testigos en un parque de Barcelona muy cerca de su casa.

Las imágenes fueron difundidas en el programa español Sálvame y ahí se pudo observar a la cantante al teléfono, llorando fuertemente y rodeada de unas amigas.

Según el testigo que dio la exclusiva al programa de televisión, la estrella estuvo una hora y media en el celular y al trancar, lloró desconsoladamente.

Los testigos dicen que hablaba en inglés y que varias personas que estaban presentes se dieron cuenta que era ella. Aseguran que la vieron tan triste y alterada, que supieron que no era el momento de pedirle autógrafos o fotos, pues la intérprete de “Te Felicito” y “Ojos Así” no paraba de llorar.

Según Laura Fa, las imágenes de la cantante se tomaron al día siguiente de que Gerard Piqué acudiera a la presentación de su nuevo proyecto profesional junto a su novia, Clara Chía.

Medios internacionales revelaron que Shakira ha decidido rechazar la oferta para actuar en la esperada ceremonia de apertura de la Copa del Mundo que tendrá lugar este domingo en el estadio Al Bayt con capacidad para 60 mil espectadores.

La colombiana sigue los pasos de Dua Lipa y Rod Stewart que también rehúsan formar parte de este espectáculo al no estar de acuerdo con las políticas en contra de los derechos humanos que se llevan a cabo en ese país.

Finalmente, la Barranquillera no actuará en la inauguración de la Copa del Mundo en Qatar ⚽️ las razones serían las mismas expuestas por Dua Lipa ☝🏻 pic.twitter.com/LE7bG0yZfu

🚫 SHAKIRA DICE NO AL MUNDIAL

Al parecer tomó la decisión después de enfrentarse a numerosas críticas en redes sociales después de conocerse que podría ser ella la encargada de abrir una de las competiciones futbolísticas más importantes del mundo.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, informa Adriana Dorronsoro, periodista de ‘El programa de Ana Rosa’.