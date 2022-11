Chyno Miranda fue trasladado a clínica privada de rehabilitación

Un video captó el momento en que el cantante era trasladado de emergencia debido a las precarias condiciones que se encontraba.

El periodista Irrael Gómez reveló ayer que las cosas con Chyno Miranda no eran como lo revelaban los medios de comunicación y que estaba atravesando momentos duros.

Incluso, el estratega de la comunicación compartió desde sus redes la realidad que vive el cantante, según sus informaciones. Horas después se informó del inminente traslado del artista de la clínica Tía Panchita, en la que se encontraba hasta ahora, a una privada.

Las razones de este cambio no fueron voluntarias sino, por lo que asegura Gómez, resultado de un tribunal civil que consideró que las condiciones en las que vivía el artista no eran precisamente las mejores.

“Jesús Miranda, mejor conocido como Chyno, está siendo trasladado en estos momentos desde el centro de rehabilitación Tía Panchita a una clínica privada”, se lee en la publicación.

Un cambio que surge tras una inspección del lugar inicial donde habitaba el intérprete y que incumplía los requisitos para tener a un persona bajo los cuidados requeridos.

“Esta decisión ha sido acordada por un tribunal civil competente, luego de haber tratado de hacer una inspección el día de ayer y haber entrado en desacato una vez constataron las precarias condiciones en las que se encontraba el Chyno”, añadió Irrael en su post.

Condiciones del cantante

En la publicación del periodista también aparecen unas imágenes de Chyno Miranda acompañado por varias personas, entre ellas, lo que parecen ser autoridades policiales.

El comunicador venezolano añadió el contenido del artículo 485 del Código Penal del país, que recoge las penas para quienes se saltan las medidas legales referidas a la salubridad y seguridad pública.

“Será castigado con arresto de 5 a 30 días, o multa de 20 o 150 bolívares”, lee el post. Irrael prometió contar “más detalles del caso” que tiene a los fans del artista, compañeros y allegados muy preocupados.

De acuerdo con Chisme No Like, él intentó escapar el pasado fin de semana, pero no logró su cometido y fue atrapado.

“El sábado en la tarde se escapó y logró llegar hasta cinco casas y lo agarraron porque tiene problemas para caminar… Está desesperado, está llorando todas las noches porque quiere ver a su hijo, porque Natasha (exesposa de Chyno) no le ha hecho un solo FaceTime”, revelaron los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Por se atrapado tuvo que cumplir como castigo una “cuarentena negra”, en la cual tiene prohibido hablar con sus compañeros, también le disminuyeron las porciones de alimento, y no podía recibir visitas.

