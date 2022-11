FOTOS. Los disfraces más sensuales de Halloween 2022 de los famosos

Las fiestas de Halloween son el motivo perfecto para que las estrellas derrochen talento y sensualidad y este 2022 dejó algunos disfraces icónicos que ganaron millones de “me gusta” en las redes sociales.

Kendall Jenner celebró Halloween como la vaquerita Jessie de la película animada Toy Story y sus dos publicaciones superan los 20 millones de “me gusta” en Instagram.

Kyle Jenner. Su hermana menor no decepcionó y se disfrazó como la mítica “Elvira”.

Kylie Jenner serving looks as Elvira, mistress of the dark pic.twitter.com/wqZNoSxVby

— Eboni🤍 (@VersaceVenus_) October 30, 2022