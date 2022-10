Vanessa Claudio posa por primera vez desnuda retando la censura

La presentadora se despojó de su ropa para darle los buenos días a sus seguidores con unas imágenes bastante sexys.

Con una toalla de baño que sostiene con ambas manos, recargada en la pared de mosaicos blancos de un cuarto de baño, Vanessa Claudio para la cámara del fotógrafo Beto Espinosa, quien sacó su lado más sensual.

La presentadora demostró que es una bomba sexy compartiendo unas imágenes al límite de lo permitido en Instagram; esta no es la primera vez que sube la temperatura en las redes, pero si la primera donde se despoja de su ropa.

“¡Hay días en los que no me siento bien! ¡Tengo claro lo que soy, lo que he logrado, lo que sigo cosechando y también estoy clara en lo que merezco y no quiero!” Dice parte de la reflexión que acompañan sus fotos candentes.

Hasta el momento, la publicación de Instagram tiene más de 145 mil “me gusta” y más de mil comentarios de sus seguidores con diferentes reacciones y es que, hace unas semanas ella recordó que prefirió salirse de TV Azteca en un inicio porque sentía que “no la tomaban en serio”.

“Me tomo un día para mi .. no tengan miedo a tomarse un tiempo Para ustedes .. y teniendo en mente que somos humanos y q saldremos mas fuerte y más chingonas … feliz domingo”. Afirma la modelo en su post de Instagram.

Sin embargo, se lo toma con calma y opta por consentirse con un spa en casa que, asegura, toma una vez a la semana.

Confesiones de la presentadora

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Vanessa Claudio de 39 años, reveló que renunció a varias oportunidades laborales en esta televisora para exigir respeto a su trabajo y a su persona debido a la sexualización de su imagen.

La mujer nacida en San Juan, Puerto Rico inició en el programa Vengache pa ca, donde trabajaba como reportera de calle, ahí sufrió los primeros momentos de sexualización dentro de la televisión.

“Me ponían shortcito y una camisa corta y yo decía: ‘¿me gradué de la universidad magna cum laude para venir a ponerme un short, una camisa corta, e ir a la calle a hacer preguntas?’”, relató.

Sin embargo, no se daría por vencida y probó suerte ahora en el matutino estelar de TV Azteca, Venga la Alegría. Pero ahí, la historia no cambió demasiado: “Ya no quería ser la que baila, la que canta (…) quería que la gente me viera diferente”, recordó la presentadora.

Tras esta última situación, fue así como Vanessa Claudio se convenció a sí misma de renunciar a TV Azteca.

