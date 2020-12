Natalie Portman habla de la aterradora experiencia que vivió al ser sexualizada de niña

La actriz narró cómo llegó a sentirse asustada e insegura por el trauma que vivió en esa época.

A los once años, Natalie Portman fue elegida para representar a Mathilda Lando en la película “León: The Professional”, lo que la volvió una sensación en Hollywood.

Sin embargo, dicha interpretación también la hizo entrar en el oscuro mundo de la sexualización infantil.

“Heat”, “Beautiful Girls” y “Every San I Love You” fueron otras cintas en las que participó la actriz y la lanzaron al estrellato.

Sin embargo, fue el personaje como “Lolita” la que la hizo hablar sobre la sexualización de las actrices infantiles en las cintas hollywoodenses.

“Ser sexualizada cuando era niña, creo que me quitó mi propia sexualidad porque me dio miedo. Además, me hizo sentir que la forma en que podría estar segura era decir: ‘Soy conservadora’”, detalló Natalie.

Además, la actriz agregó: “Yo hablo en serio y deberías respetarme y no me mires de esa manera”.

A poco más de una década de haber nacido, Portman tuvo que levantar muros para protegerse a corta edad de ese fenómeno.

Sobre todo, “Star Wars: Episode I- The Phantom Menace”, puso mucha presión durante la adolescencia porque la volvió un ícono ante el público.

La sufrida experiencia de Natalie Portman…

Contó que las personas a su alrededor en aquel entonces se quedaron con una impresión de que era “seria y conservadora”.

Pero, esa actitud no fue para la actriz más que una forma de mantenerse segura conscientemente.

“Mientras que a esa edad, tienes tu propia sexualidad y tu propio deseo, y quieres explorar cosas y quieres ser abierto”, recordó la actriz.

“Pero no te sientes seguro, necesariamente cuando hay hombres mayores que están interesados y piensas: ‘no, no, no’”, recalcó en la entrevista.

En 2018, la actriz ya había tocado el tema de la sexualización que vivió en su primer filme y calificó esta práctica como “terrorismo sexual”.

