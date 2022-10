Pepió, artista del género metal, presenta tema con mensaje provida

Pepió recibió elogios y aplausos al obtener el Premio Estela por Mejor Canción Metal el pasado domingo 25 de septiembre.

Pepió es el nombre de la banda del artista guatemalteco, Carlos Pepió, la cual se caracteriza por una fusión entre elementos rítmicos y melódicos del más moderno Metalcore y Power Metal; amalgama sobre la cual se funde el inconfundible sonido del Heavy Metal clásico, con épicas líneas vocales que evocan a Dio, Iron Maiden, King Diamond y Judas Priest, con algunos tintes de las voces del Thrash Metal.

“En este proyecto musical me he enfocado en hablar sobre temas diversos, desde experiencias personales hasta historias con las que las personas se sientan identificadas. Además, habló de temas políticos, la religión, el ser positivos, incluso mi último lanzamiento tiene un mensaje provida“, comenta Carlos Pepió.

“Cuando lancé está canción Vivirás, una persona cercana a mí me dijo: ‘No sabía que eras provida’, lo cual me molestó porque muchas personas se dejan llevar por lo que ven, porque eres metalero no puedes tocar esos temas o porque creen que uno es una mala persona. Para mí ser provida es defender la vida de los demás desde su inicio, de esos pequeños indefensos. El aborto es el asesinato más cruel que puede existir”, agregó.

El inicio de Pepió

Carlos Pepió estuvo en varias bandas de Guatemala y desde el 2009 decidió independizarse. “Pase por muchas bandas y aunque todas fueron experiencia me di cuenta que existe mucha inestabilidad y que cada persona tiene sus objetivos. Entonces decidí en liderar mi propia banda y de ahí surgió el nombre, mi apellido. Yo quería hacer mi propia música, con mensajes, y ahora acá estoy”, comenta Carlos.

Uno de los detalles que más dio curiosidad cuando Pepió recibió el Premio Stela, fue que le agradeció a Dios. Ante esto, Carlos nos comenta: “Muchas personas tienen la mala idea de que el metal es antirreligioso. Aunque cuando era joven escribí canciones obscuras, ahora soy otra persona. Conocí a Dios y cuando me hice papá me di cuenta que uno puede aportar otras cosas, mensajes más positivos. Comencé a estudiar sobre el cristianismo, soy cristiano y creo en Dios; además como músicos podemos darle un mensaje verdadero a los oyentes”.

Ahora, Pepió promociona su tema “Vivirás”, una canción que da un mensaje sobre la batalla contra el aborto.

“Cuando una persona comete un crimen, va a la cárcel. ¿Por qué el aborto no es crimen? Todos se horrorizan con otros crímenes sangrientos, cuando descuartizan a una persona, dicen que hay que combatirlo, pero el aborto es un crimen atroz. Se jactan en proteger la vida de especies en peligro, pero por qué no proteger la vida de un niño que no ha nacido, un indefenso”, comenta.

“Vivirás” está disponible en todas las plataformas digitales y su videoclip fue lanzado el pasado 14 de octubre.

