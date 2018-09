Famosos ayudan a hacer brillar el Diamond Ball de Rihanna

La estrella pop, fashionista y magnate del maquillaje realizó la gala de etiqueta a beneficio de su Clara Lionel Foundation, el jueves en Nueva York, donde Childish Gambino cantó y Tiffany Haddish ofreció 75.000 dólares por un par de aretes.

La actriz de "Girls Trip", quien reciente ganó un Emmy, estuvo de un humor electrizante en Cipriani Wall Street. Cuando los zarcillos de Chopard estaban siendo subastados, le dijo a su competencia: "Permítanme tener algo en este mundo". Los aretes estaban valuados en 112.000 dólares.

Haddish vio a Gambino, quien interpretó "This Is America", ''3005″ y otras canciones, como una fanática acérrima frente al escenario. Incluso gritó su lema "está lista" mientras el también actor de "Atlanta" laureado con el Emmy entonaba su himno del soul "Redbone".

Issa Rae, creadora de “Insecure” de HBO, fungió como maestra de ceremonias y dijo alegre a la audiencia: "¡Rihanna se sabe mi nombre!".

Trevor Noah, Odell Beckham Jr., Brian Tyree Henry, Paris Hilton, Normani, Meek Mill y A$AP Rocky fueron algunos de los famosos que asistieron al evento para la fundación de Rihanna, la cual promueve la educación y las artes a nivel global y asiste programas de atención a emergencias. La estrella de 30 años la creó en el 2012 y la nombró en honor a sus abuelos, Clara y Lionel Braithwaite.

"En el pasado quise apoyar tantas causas y uno va a una fundación para esto y a otra para aquello. No creo que sea justo darle la espalda a alguien que necesita de ayuda solo porque no encaja en la escuadra de tu molde. No creo que las fundaciones benéficas deban moldearse de ese modo", dijo Rihanna en una entrevista con The Associated Press.