Destrozan a Yeri Mua por su atrevido disfraz de “monja”

La influencer continua con su demostración de disfraces de Halloween, sin embargo, en está ocasión su traje ha sido muy criticado.

Publicidad

Yeri Cruz Varela, mejor conocida en el mundo del espectáculo como ‘Yeri Mua‘, es una influencer veracruzana. La joven se ha posicionado como una de las más exitosas y consumidas creadoras de contenido en Internet.

Ahora la sensual mexicana ha hecho una demostración de disfraces de Halloween, celebración que se realiza el 31 de octubre. Aunque tiene 14 días presumiendo sus diferentes trajes, esta ocasión quiso levantar pasiones con un atuendo simulando ser una Monja, pero recibió fuertes criticas.

“Terrible esos disfraces”, “No me causa risa que se disfracen de Monja”, “Tantos personajes y tener que tocar una religión, no es broma”, “Terrible como te ves con ese traje”, fueron algunas reacciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yeri MUA💗✨ (@yerimua)

Por medio de Instagram, posó junto a su novio Brian “Paponas” Villegas para una serie de imágenes, mientras que en Tiktok subió un video mientras baila una canción de reggaetón.

Aunque la famosa recibió muchos elogios, otros agregaron que sus acciones eran una burla hacia la religión católica. Ante los ataques que recibió en redes sociales por su coqueto, pero polémico atuendo, Yeri Mua no se quedó callada y envío un fuerte mensaje: “Yo creo que el único que me puede funar es Dios y si no entro al cielo va a ser por chich*na, no por mustia y espantandilla”.

Yeri es una influencer y estrella del maquillaje nacida en Veracruz que ganó gran popularidad en redes sociales por su carisma e irreverente forma de ser en sus transmisiones en vivo.

Lee también: ►Atletas muestran su postura tras hacerse efectiva la suspensión del deporte guatemalteco

(Visited 17 times, 17 visits today)

Publicidad