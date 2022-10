Yeri Mua y Karely Ruiz levantan pasiones al besarse en plena pasarela

Las modelos se convirtieron en tema de conversación luego de darse un beso en un desfile de modas de "Yo Soy" del diseñador Javier Hernández.

Karely Ruiz se ha declarado abiertamente bisexual y sigue generando todo tipo de comentarios en redes sociales. Esta vez se habla sobre el beso que se dió con Yeri Mua durante una pasarela. Muchos han comentado que a la “Bratz Jarocha” se le olvidó su relación con Brian “Paponas” Villegas.

Este evento se llevó a cabo el pasado 6 de octubre en Veracruz y contó con la presencia de Kunno, Trixy Star y otra decena de creadores de contenido. Mientras Ruiz y Mua desfilaban al mismo tiempo sobre el escenario con diseños exclusivos, Karely jaló a Yeri para darle un beso en los labios para luego continuar con su pasarela. El público se enloqueció en el momento.

Aunque se pensó que la “Reina de Veracruz” se negaría a la invitación, no pusó oposición y se mostró contenta. “Esta chica no tiene respeto por su novio”, “El novio de Bratz feliz de la vida”, “Más planeado no podía estar”, “Wow eso es un sueño hecho realidad”, “Yo que el novio de Bratz me llevó a las dos para la casa”, fueron algunas reacciones.

El video del momento fue compartido por las influencers en sus redes sociales y este no demoró en hacerse viral lo que provocó que surgiera un debate entre los cibernautas. Algunos acusan a “La Bratz Jarocha” y a Karely de recurrir a este beso para llamar la atención y seguir dando de qué hablar.

Karely Ruiz indicó que ambas se respetan y descartó todo aquel rumor de rivalidad, que considera es inventado por aquellos cibernautas que simplemente no quieren verlas juntas.

