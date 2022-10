“Me robaron mi infancia”, Paris Hilton da escalofriante confesión

"Fui reprimida y abusada sexualmente en la escuela", comentó Paris Hilton. El centro educativo se ha manifestado tras las revelación de la famosa.

Paris Hilton confesó la terrible experiencia que sufrió en la escuela Provo Canyon (Utah), en la que fue abusada sexualmente por el personal del centro. La famosa explicó en el New York Times los detalles del ‘infierno’ que padeció en el lugar.

“En Provo Canyon School, el personal masculino me despertó en medio de la noche, me condujo a una habitación privada y me realizó exámenes cervicales”, empezó diciendo Hilton. “Privada del sueño y fuertemente medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a acostarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a exámenes cervicales. Lloré mientras me sujetaban y dije: ‘¡No!’ Simplemente dijeron: ‘Cállate. Cállate. Deja de luchar'”, continuó explicando.

“Fui violada y estoy llorando mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debería ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y me mata, esto todavía le está sucediendo a otros niños inocentes”, indicó.

It’s known as the troubled teen industry. Spread across the U.S., these facilities and programs are supposed to help children with mental health and behavioral issues.

In reality, it is harming many of them. https://t.co/bCBYEdpVYm pic.twitter.com/qvm3LZ8oth

— New York Times Opinion (@nytopinion) October 11, 2022