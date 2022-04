Paris Hilton despeja rumores de embarazo en transparente vestido

Sin ropa interior y con un atuendo con detalles plateados, la celebridad dejó ver su espectacular figura, esto para dejar claro que no está esperando un hijo.

Desde hace unas semanas se rumoraba que Paris Hilton estaba esperando su primero hijo, los fans habían señalado la noticia después de que ella se dejara ver tocando su barriga en un evento.

Sin embargo, la celebridad quiso dejar en claro que no en su paso por alfombra roja de los premios Grammy 2022, señalando que por el momento no está embarazada.

Y es que la famosa solialité optó por un atuendo que dejó muy poco a la imaginación de sus admiradores. La también modelo decidió enfundarse en un vestido totalmente transparente, el cual dejó en evidencia que no llevaba ropa interior.

El vestido en colores plateados dejó asombrados a los internautas, quienes no dudaron en manifestarse.

Como era de esperarse, la elección de su atuendo la hizo merecedora a cientos de halagos por parte de sus miles de admiradores alrededor del mundo.

A juego con su vestuario, Paris decidió realizarse una cola de cabello y unos guantes cortos.

