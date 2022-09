Karely Ruiz posará para revista de caballeros

La famosa informó a sus millones de fans que pronto la podrán ver en una revista para adultos y ya no únicamente en su cuenta exclusiva de OnlyFans.

Karely Ruiz ha logrado llegar a la cima y convertirse en una de las más buscadas en redes sociales por su contenido. Ahora la famosa informó a sus millones de fans que pronto la podrán ver en una revista para adultos y ya no únicamente en su cuenta exclusiva de OnlyFans.

Aunque a través de su plataforma se ha mostrado en diversas ocasiones con poca ropa y en poses atrevidas, esta vez causó sensación entre sus seguidores al anunciar esa noticia. Durante una entrevista para el programa “Es Show” con Ernesto Chavana, la modelo reveló que una revista de corte internacional solicitó sus imágenes para posar en una de sus próximas portadas y aceptó únicamente porque le habrían llegado al precio.

Aunque no especificó que se traten de fotos completamente desnuda, dijo que la sesión no estará ubicada en el extranjero, sino que vendrán hasta México para que sea retratada en su país natal. Además aseguró que tiene muchos planes pero esto no incluye nada de televisión ni cine.

También agregó que trata de ayudar a algunas personas con sus ingresos pues su éxito es tan grande que a veces ya no sabe qué hacer con todo el dinero que ha ganado a través de OnlyFans. “Ojalá hicieras una película de acción”, “Me gustaría verte en el cine”, “Alguna telenovela podría ser lo tuyo y dejar ya esto de quitarte la ropa, eres muy linda”, fueron algunos comentarios de sus fans.

