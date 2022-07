Kunno da positivo a Covid-19 y no estará en los MTV Miaw

El famoso influencer mexicano no podrá ser el presentador de la tan esperada Pink Carpet de estos premios, que se llevarán a cabo hoy.

Kunno se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares de los últimos años, y aunque constantemente está involucrado en polémicas, ha sabido cómo sacarle provecho a su fama.

Por eso el famoso influencer fue elegido para conducir la Pink Carpet de los MTV MIAW 2022; sin embargo, lo que parecía un sueño se canceló de último momento debido a que dio positivo a covid-19.

Él estaba muy emocionado porque conduciría la alfombra rosa junto a Yeri MUA, así lo había expresado en sus redes sociales, en donde aseguró que veía muy lejano el momento en el que cumpliría su sueño de tener un papel tan importante en la premiación, pero tuvo que olvidarse del evento debido a que se contagió de covid-19.

A través de sus historias en Instagram, él explicó que por diversos problemas de salud, tuvo que hacerse pruebas COVID-19 de rutina, aunque dio negativo en las primeras dos, el pasado 6 de julio dio positivo.

Por eso no podrá ingresar ni al evento ni a la tan esperada Pink Carpet por el protocolo de acceso.

“Aunque ya me estoy tomando mis medicinas, no habrá nada que me ayude más que descansar porque la salud es primero”, mencionó a sus casi 6 millones de seguidores.

En palabras del influencer

“Mis doctores personales ya me dieron la medicina que me tendré que estar tomando medicina, pero no hay nada que me vaya a ayudar más que descansar completamente y o segundo que tengo que comentar es que no voy a poder asistir a la Pink Carpet de los MTV MIAW, no voy a poder estar conduciendo”, dijo.

Kunno lució muy positivo a pesar de tener que cancelar su participación en los MTV MIAW, un evento muy importante para él y dijo que en algún momento podrá cumplir su sueño.

“No pasa nada, lo único que me queda es agradecerle infinitivamente a la producción, a Coco y a la gente que me apoyo, la gente que confió en mí y me quiso dar la batuta par a conducir esta alfombra, sabíamos que iba a salir algo hermoso, increíble e impresionante, pero si no es este año, será el siguiente, esto para mí era un sueño que quería a cumplir y algún día se me cumplirá”, expresó.

