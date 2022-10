Adria Arjona recibe cientos de halagos a nivel internacional gracias a Andor

¡A la conquista de Hollywood! La actriz se ha convertido en toda una sensación con su excelente interpretación en la serie de "Stars Wars".

Adria Arjona está atravesando unos de sus mejores momentos a nivel profesional, sigue triunfando en producciones internacionales gracias a su talento en la actuación.

Esta semana vimos a la actriz en la piel de un nuevo personaje en “Andor”, la última precuela del universo de “Star Wars” centrada en el personaje principal de Diego Luna, ‘Cassian Andor’, quien fue presentado como el líder de la Alianza Rebelde en ‘Rogue One: A Star Wars Story’.

De acuerdo con un relato que ella dio a Hollywood Reporter, en algún punto de la pandemia de Covid-19, tuvo que volar hasta Londres para audicionar junto al actor mexicano, y al cabo de de solo 10 minutos de lectura del guion, el creador de la serie, Tony Gilroy, le dio la bienvenida al elenco.

Adria Arjona breaks down what sets #Andor apart from other Star Wars stories ✨ pic.twitter.com/KVfFQs2o0s

— Digital Spy (@digitalspy) October 1, 2022