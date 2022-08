Adria Arjona cautiva con su papel en Andor, nueva serie de Star Wars

El próximo 21 de septiembre llegará a Disney+ la nueva serie de Star Wars producida y protagonizada por Diego Luna.

Hace unas horas se compartió el nuevo tráiler de la serie creada por Tony Gilroy, en la que además de Diego aparece el resto del elenco que forma parte de esta historia. Entre ellos destacan Stellan Skarsgard, Forest Whitaker, Adria Arjona y Genevieve O’Reilly.

Esta serie brinda a los fans de la saga un panorama general de la situación política y el punto de quiebre en el que se encuentra el personaje de Cassian Andor, que darán lugar a los sucesos previos a los relatos de Rogue One y Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza.

En este adelanto, Diego Luna muestra cómo su personaje da inicio a la rebelión que desencadena la historia clásica creada por George Lucas.

“Para robarle al Imperio, sólo tienes que entrar caminando como si pertenecieras ahí. Están tan orgullosos de sí mismos, tan gordos y satisfechos, que no pueden imaginar que alguien como yo pudiera meterse a su casa”, dice Andor en voz de Diego Luna en las imágenes del tráiler.

Adria Arjona, por su parte, sorprendió a sus millones de fans al aparecer en el adelanto de la nueva serie de Star Wars. En una entrevista para The Hollywood Reporter, la hija del famoso cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, no quiso revelar su personaje pero sí contó cómo fue su experiencia en este proyecto.

“Justo antes de entrar miré a Diego y estaba temblando, yo estaba como, ‘Estoy tan nerviosa’ y él puso su mano sobre mi hombro y me dijo: ‘Tienes esto’, yo estaba como, ‘Oh, Dios, eso espero’ y luego Tony (Gilroy, guionista de la historia) me dio el papel en la sala, solo hice la escena una vez y me dijo: Conseguiste el trabajo amiga mía, ¡Bienvenida a Star Wars!”, comentó al famoso medio.

“Durante la preparación me decía a mí misma: ‘Simplemente no voy a pensar que esto es Star Wars porque cuanto más lo pienso, más nerviosa me pongo’, cuando aparecí en el set dije: ‘No hay forma de que pueda salirme con la mía sin pensar en el hecho de que realmente lo es’, Cada artilugio, cada objeto de utilería, dondequiera que mires, estás como, ‘Oh, Dios mío, estoy en Star Wars’, así que tuve que abrazarlo y decir, ‘Está bien, estoy en Star Wars'”, agregó.

“Amo a Adria Arjona”, “Siempre hermosa con todo lo que hace”, “Está serie será increíble”, “Diego y Adria de mis actores favoritos”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

