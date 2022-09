Natti Natasha enloquece a fans desnuda y decir que amaneció “caliente”

La cantante subió la temperatura en Instagram con un candente video donde posa muy sensual desde la cama y sin ropa.

La vida de Natti Natasha sigue, aún con el trago amargo después de que Raphy Pina fuera condenado a tres años de prisión, y por eso decidió publicar un candente video con dedicatoria especial.

Este fin de semana, la cantante ha impactado a sus fans con un video que publicó en Instagram y que la muestra recostada en la cama, sin ropa y tan sólo cubriéndose con una sábana. El clip lleva hasta ahora más de 810 mil likes y tiene de fondo musical un fragmento de la próxima colaboración con la argentina María Becerra.

“Hoy estoy Hor,,,,,🥵 Me levanté a la 7 de la morning ,,, no puedo dormir 🛏 sabes que estoy ready así que papi call me ☎️”, fue el mensaje que escribió junto a la publicación.