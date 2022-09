José Eduardo responde si fue Vadhir el que golpeó a Eugenio Derbez

José Eduardo es el que más ha hablado sobre la salud de su papá Eugenio Derbez.

El accidente que sufrió Eugenio Derbez a finales de agosto ha desatado muchos rumores sobre su estado de salud o lo que habría provocado que el comediante se lesionara el hombro en múltiples partes, como el que señala que fue a causa de una discusión que tuvo con su hijo Vadhir.

Ante el revuelo de dichos señalamientos, fue José Eduardo Derbez quien habló al respecto. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el hijo de Eugenio y Victoria Ruffo, destacó que la versión sobre la supuesta pelea entre su padre y su hermano es completamente falsa.

“Se han manejado mil historias, a mí de repente amigos o gente conocida me mandan videos de lo que se está diciendo y está cañón, se dice que fue en una filmación, que chocó, que hasta mi hermano lo había golpeado, y son cosas que, pues no ni al caso. No va por ahí”, afirmó José Eduardo.