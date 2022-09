Leticia Calderón, protagonista de “Esmeralda”, preocupa a fans por cirugía

El fin de semana pasado, Alex Kaffie dio a conocer que Leticia Calderón ya se encontraban descansando en su casa luego de ser sometida a una operación.

La actriz, Leticia Calderón, dio una entrevista para el programa de “Sale el sol”, donde habló su actual estado de salud y del proceso médico al que se había sometido. “Ya venía con una serie de síntomas bastantes incómodos como no poder comer tomate, el tomate verde, las semillas, picante, café, té, grasa, o sea, no podía comer ya nada y todo lo que comía me provocaba como acidez, me sentía mal”, contó la protagonista de la telenovela Esmeralda.

La famosa habló de su estado de salud luego de ser operada. Además de los malestares estomacales, la protagonista de ‘La indomable‘ detalló que también tenía dolor de garganta.

“No era vida, entonces decidí (operarse), obviamente ya estaba con el doctor y haciéndome varios estudios, y el doctor ya fue cuando me dijo que era candidata a operarme de reflujo biliar y hernia hiatial, y le dije: ‘pues como vas'”, declaró la artista.

Aunque Leticia aseguró que la operación no puso en riesgo su vida y que no fue de urgencia, sí explicó que era necesaria.

“Ahora ya me permiten comer muchas más cosas, ya duermo con una almohada, ya no tengo esta sensación de que se me regresaba la comida (…) Sí había estado con este malestar de gastritis y colitis, pero yo creo que el 80 por ciento de los mexicanos lo tenemos mucho por nuestra alimentación por el estrés, el tráfico, el smog, por todo lo que vivimos, entonces pues es algo a lo que te acostumbras a vivir”, agregó Calderón.

Ante su estado de salud, muchos fans le expresaron su cariño. “Espero que te mejores pronto”, “Nuestra Esmeralda preciosa que sigas mejor”, “Qué ese brillo no se acabe nunca”, fueron algunos comentarios.

