Sale a luz el momento íntimo entre Marco Antonio Solís y Jenni Rivera

El cantante Marco Antonio Solís sorprendió en las redes sociales al compartir un emotivo momento con la fallecida cantante Jenni Rivera. Para “El Buki”, Rivera es una mujer que siempre será amada y recordada. Personalmente, es alguien a quien siempre llevará en su corazón.

Además, asegura que era una situación que solo con ella le pasaba. Resulta que la Reina de la Banda era una fiel fanática de Marco Antonio Solís. Entonces, siempre buscaba acompañar al músico en sus conciertos en Los Ángeles. Pero, lo hacía de una forma muy especial.

Así lo reveló en su cuenta de Instagram, junto a la siguiente fotografía:

“Solo con ella me pasó. Ella compraba su boleto en primera fila y me iba a ver a los conciertos en LA. ¿Cómo no la voy a querer? Eternamente amada y recordada”, reveló Solís.