Sandra Oh es captada en el funeral de la reina Isabel II

La famosa actriz llegó a darle el último adiós a la monarca británica como parte de la delegación canadiense.

Sandra Oh, conocida por sus papeles en el drama médico estadounidense Grey’s Anatomy y la exitosa serie Killing Eve de la BBC, fue fotografiada entrando a la Abadía de Westminster junto con otros ganadores de los honores nacionales del país.

La actriz de 51 años se unió a la delegación como miembro de la Orden de Canadá, junto con el músico Gregory Charles y el nadador medallista de oro olímpico Mark Tewksbury.

Ella recibió el honor en junio por su “carrera artística llena de papeles memorables en teatro, televisión y cine en Canadá y en el extranjero”. La delegación del país al funeral estuvo encabezada por el primer ministro Justin Trudeau y su esposa Sophie Gregoire Trudeau, y también incluyó a la gobernadora general Mary Simon, así como a exprimeros ministros y gobernadores generales.

