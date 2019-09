Primer Ministro canadiense Justin Trudeau en medio del escándalo por racismo

Imágenes del primer ministro canadiense Justin Trudeau con el rostro pintado de negro aparecieron el jueves en la televisión local, un día después de la publicación de una foto parecida que lo obligó a reconocer en plena campaña electoral haber cometido una acción "racista" años atrás.

Las imágenes, lanzadas por la emisora Global News muestran a Trudeau "a principios de la década de 1990", según confirmó su campaña a la AFP. En el video, el primer ministro aparece con jeans rotos y una camiseta, los brazos en alto y maquillaje oscuro en la cara.

Trudeau, lamentó "profundamente" el miércoles haberse pintado de negro su rostro durante una fiesta en 2001, como lo revela una foto publicada por la revista estadounidense Time durante la campaña electoral, reconociendo haber cometido una acción "racista".

Global News has obtained video showing Liberal Leader Justin Trudeau in blackface, the third instance of racist dress to come to light in 12 hours. Global's @MercedesGlobal, who broke this story, has more. #cdnpoli #elxn43

