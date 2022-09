Destrozan a presentadores por vestir de negro tras muerte de la reina Isabel II

“Todos de negro no sabía que eran ingleses", “Les falto llorar”", fueron algunas de las críticas.

Los presentadores del programa matutino ‘Despierta América‘ fueron duramente criticados en las redes sociales por vestir de negro debido al fallecimiento de la reina Isabel II. La noticia de la partida de la monarca inglesa ha mantenido a los medios de comunicación del mundo hablando sobre la vida de la reina y lo que actualmente se está viviendo en Reino Unido.

Durante el programa, los presentadores conversaron sobre la vestimenta de la reina. Agregaron que la monarca se cambiaba de ropa hasta 5 veces al día. Durante la transmisión estaban Raúl González, Francisca, Jessica Rodríguez y Carlos Calderón vistiendo de negro por el luto y en las redes sociales se encendieron las críticas hacia ellos.

“No entiendo porque están de luto”, “Todos de negro no sabía que eran ingleses todos”, “Son doble moral, cuantas cosas no pagan en Latinoamérica y ustedes ni se inmutan, ahora están todos de negros rindiendo homenaje a alguien que no nos ha aportado nada a nosotros porque no pertenecemos a ese mundo”, “Les falto llorar”, “Ridículos en serio hasta irse de negr”, “O están de negro por el vocalista de Enanitos Verdes? ni dieron la noticia”, fueron algunos de los comentarios.

La muerte de la reina Isabel II ha conmocionado al mundo. La monarca falleció en Escocia y tras la noticia ascendió inmediatamente al trono su hijo Carlos. El rey Carlos III gobernará ahora junto a Camila, su esposa, quien ahora es reina consorte, tal como lo deseó la reina en el 70 aniversario de su coronación.

