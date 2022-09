Confirman fecha de funeral de reina Isabel II y declaran feriado nacional

A la ceremonia, que se realizará en Londres, se espera la asistencia de dirigentes del mundo entero.

La cuenta oficial de la Familia Real en Twitter confirmó este sábado, 10 de septiembre, que el funeral de la reina Isabel II, fallecida el jueves a los 96 años en su castillo escocés de Balmoral, tendrá lugar el lunes 19 de septiembre en Londres.

La ceremonia, a la que se espera la asistencia de dirigentes del mundo entero, se celebrará a las 11H00 (10H00 GMT) en la Abadía de Westminster, precisó. El rey Carlos III declaró feriado nacional durante esa jornada.

Como parte de los 10 días de exequias para la monarca británica más longeva se espera que el féretro permanezca en Westminster por cuatro días para que el pueblo británico que lo desee presente sus condolencias.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.

Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022