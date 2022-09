Así luce Halle Bailey en el primer tráiler de “La Sirenita”

Disney ha compartido el primer adelanto de La Sirenita, su nueva película en live-action que revive el clásico de 1989 y que se lanzará en el 2023.

Publicidad

Este fin de semana se lleva a cabo el D23 Expo 2022, un evento de Disney en el que la compañía está dando a conocer información sobre sus próximos proyectos. Fue así como dio a conocer el primer adelanto de La Sirenita y en el tráiler se puede escuchar a Halle Bailey cantando por primera vez una canción de Ariel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Disney (@disney)

Hace meses se pudo ver un adelanto del aspecto de Halle Bailey como sirena a contraluz, pero todavía no se había visto en movimiento. El tráiler de La Sirenita es muy breve y transcurre bajo el mar. Tras un breve recorrido subacuático nos encontramos con la primera imagen de Ariel atravesando un barco hundido mientras suenan melodías conocidas de la película.

Tras ver el logo oficial de La Sirenita, escuchamos a Halle Bailey interpretando “Part of Your World”, en español: “Parte de tu mundo”. Pero esta no será la única canción que se escuche en la cinta, también se introducirán las ya conocidas y otras nuevas.

En esta aventura Halle Bailey estará acompañada por Jonah Hauer-King, en el papel del Príncipe Eric, Javier Bardem dando vida al rey Tritón y Melissa McCarthy interpretando a la villana Úrsula. Se ha informado que su fecha de estreno es el 26 de mayo de 2023.

Lee también: ►Nominados y dónde ver la ceremonia de los Premios Emmy 2022

(Visited 9 times, 9 visits today)

Publicidad