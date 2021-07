“La Sirenita”: Halle Bailey anuncia fin del rodaje y comparte una foto como Ariel

La actriz compartió su experiencia dando vida a la protagonista y anunció el final del rodaje.

Halle Bailey compartió su experiencia dando vida a Ariel en el live action de La Sirenita, el cual promete ser una sensación.

Después de una larga espera y múltiples retrasos debido a la pandemia de COVID-19, la famosa película ha terminado de rodarse. Así lo anunció la actriz que le dará vida a Ariel.

La joven que fue seleccionada para ponerse en los pies (o en la cola) de La Sirenita lanzó el anuncio a través de sus redes sociales. Halle compartió una fotografía en la que aparece caracterizada de Ariel en la orilla de la playa, así mismo narró cual fue su experiencia a darle vida a este personaje.

Bailey de 21 años compartió con sus seguidores la increíble experiencia que ha sido para ella participar en este live action, un clásico de Disney.

“Y así … eso es un resumen ❤️después de la audición para esta película cuando tenía 18 años, estaba a punto de cumplir 19, hasta terminar de filmar una pandemia cuando cumplí 21… finalmente lo logramos… 💖 me siento tan agradecida de haber experimentado esta película en todo su esplendor… ha sido la experiencia más difícil estar lejos de todo y de todos los que he conocido, sentir dudas/soledad, pero también sentir la libertad y perseverancia que he alcanzado al final. Esta experiencia me ha hecho mucho más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser”, comentó.

“Estoy muy agradecido de tener personas tan encantadoras y talentosas en el elenco como @jonahhauerking que será mi amigo durante vidas infinitas, @jacobtremblay, de quien estoy tan orgulloso, y leyendas como @bardemantarctic @melissamccarthy @awkwafina @daveeddiggs, que son maestros en su oficio, pero son muy acogedores y abiertos a mí… así como al resto del hermoso elenco y equipo”, agregó.

“No puedo esperar a que el tiempo se acelere para que todos puedan ver esta película porque fue hecha con mucho amor (además de sudor de sangre y lágrimas) jajaja ¡Gracias Cerdeña por un final maravilloso! besos y abrazos”, concluyó.

