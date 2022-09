Chiquis Rivera sufre penoso momento en pleno show por culpa de su enterizo

A través de un video que publicaron en redes sociales, se logró captar un movimiento extraño a la altura de la zona íntima de la cantante.

Chiquis Rivera no deja de llamar de estar en medio de la polémica, hoy se convirtió en el foco de la atención por algo por el “bochornoso” momento que vivió en pleno concierto y que fue evidenciado en redes sociales.

Y es que la cantante ha perdido tantas libras, logrando una figura de infarto, que por eso ha decidido usar sensuales atuendos arriba del escenario, tal como sucedió recientemente.

Ella pasó un momento muy particular durante su concierto en Los Ángeles, algo de lo que ni ella misma se dio cuenta. Mientras interpretaba la canción “Mi problema” el enterizo blanco que usaba comenzó a moverse mucho a la altura de su entrepierna, y todo se debía al aire proveniente de un ventilador cercano.

El momento fue publicado en una cuenta de Instagram, pero ella también lo compartió en sus redes sociales tomando con mucho humor lo que sucedió y escribió:

Lo cierto es que ese “desperfecto” en la ropa también se debe a que ya le queda grande, pues en las últimas semanas se han visto los resultados de sus rutinas de ejercicio y de su constancia en los tratamientos de belleza a los que se ha sometido.

Ante la situación, los comentarios no se hicieron esperar y varios reaccionaron con el mismo tono de risa que la artista.

El divertido video, después de ser compartido por La Abeja Reina, causo las risas descontroladas de sus amigos, quienes no dejaron de enviarle audios en los que se escuchaba que morían de risa por el incidente.

“Jajajajaja no puedo”, escribió en una conversación privada a la cantante, mientras una de sus amigas no dejaba de burlarse de la situación”Todo lo que veo en internet es sobre tu mal… cuchi voladora. Me muero”, se escucha decir a su amiga.