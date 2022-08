Bad Bunny se presentará en los MTV VMAs y revela sorpresa para los fans

El 'Conejo Malo' hará su presentación en la premiación y se espera que cause sensación al momento de subir al escenario.

Bad Bunny sigue cosechando éxitos y no sólo con su música, sino que también con sus colaboraciones con marcas prestigiosas o en Hollywood. Ahora, su música sonará en los MTV VMAs, premios que cada año realiza el canal de televisión para reconocer a los artistas y videos musicales más populares del momento.

En esta ocasión Bad Bunny se encargará de poner sabor latino a este evento que se llevará a cabo el domingo 28 de agosto en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Fue a través de la redes sociales de MTV que se anunció la presentación del famoso.

“Estamos llegando a ti en vivo desde el Yankee Stadium con el único Bad Bunny. No te pierdas su épica actuación”, se lee en la publicación. Por el momento no se han dado detalles sobre los temas que interpretará el artista pero se espera que su presentación sea como los conciertos que está dando como parte de su gira El Último Tour del Mundo.

We’re coming at you LIVE from Yankee Stadium with the one and only @sanbenito!! 🎉

Don’t miss his epic #VMA performance on Sunday at 8p on @MTV! pic.twitter.com/qysHpPTLfI

— Video Music Awards (@vmas) August 24, 2022