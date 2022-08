Eiza González paraliza las calles de Los Ángeles al salir sin sostén

La actriz mexicana dio una cátedra de estilo y sensualidad durante una salida nocturna con unos amigos, donde presumió su figura en un atuendo transparente.

Cada vez que Eiza González es captada por los paparazzis logra acaparar la atención y sus fotos de inmediato se hacen virales en las redes sociales, tal como sucedió recientemente.

La actriz mexicana causó furor gracias al llamativo y sexy atuendo que eligió para pasearse por las calles de Los Ángeles. ¿Qué desató la locura del público? Aquí te contamos los detalles.

Como era de esperarse, la estrella de “Baby Driver” y “Ambulance” deleitó la pupila del público y los transeúntes al salir a dar un paseo en compañía de unos amigos enfundada en un conjunto color café que dejó poco a la imaginación, pues era transparente.

Eiza Gonzalez out with friends last night in LA ♥️ // (8.24.2022) pic.twitter.com/d6N3EdfHDC

— Eiza Gonzalez News (@EizaGonzalez_HQ) August 24, 2022