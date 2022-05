¡Irreconocible! Eiza González impresiona con radical cambio de look

"¿Qué te hicieron?", La famosa actriz dejó boquiabiertos a sus millones de fans.

Eiza González cautivó a sus millones de fans con sus últimas publicaciones en redes sociales. Se trata de una sesión de fotos para la revista “V”, en donde la mexicana luce su escultura figura pero también un cambio drástico de look.

Sin embargo, lo que más llamó atención fue su cambio de look pues luce totalmente irreconocible. La joven lució su piel morena y un cabello rubio platinado.

Así mismo luce las cejas decoloradas y unos lentes de contacto azules con los cuales no parece ella.

Esta sesión se llevó a cabo para la popular revista en colaboración con la marca de joyería de lujo “BVLGARI”, misma que proporcionó las alajas que la también cantante usó en la gala del MET.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eiza Gore (@eizagonzalez)

“No sé que te hicieron pero te mira fatal”, “Devuélvanme a Eiza”, “Pareces otra mujer, estás hermosa”, “Como volver blanca a una latina”, “Terrible cómo luce”, “Esta chica se ha transformado con cirugías y ahora esto”, “No parece ella”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

Eiza fue fotografiada por Jack Henry, vestida por Anna Trevelyan con ropa de Prada, Givenchy, joyas de Bulgari y zapatos de Ancuta Sarca.

Tras las críticas, la actriz habló de la admiración que siente hacia otras mujeres latinas, que al igual que ella, están involucradas en el medio del espectáculo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eiza Gore (@eizagonzalez)

“Estoy muy agradecida por otras mujeres que están haciendo un esfuerzo activo en mi negocio. Me estoy moviendo hacia un lugar donde mi plataforma se está volviendo un poco más grande y quiero poder usar eso y brindar más oportunidades a mi gente y a las talentosas directoras de fotografía, escritoras y actrices que tenemos en nuestro país. No quiero esperar eternamente, quiero empezar pronto porque así podemos ocupar tanto espacio que nadie podrá decirnos que no. Con el poco poder que tengo, haré todo lo posible para hacerlo”.

