Fred Savage es denunciado por supuesto acoso y agresión sexual

Fred Savage, el actor que en la década de los 80 protagonizó “Los años maravillosos“, se ha visto envuelto en un escándalo por presuntos actos de acoso y agresión sexual. Hace dos meses, el artista fue despedido de la nueva versión de la serie por conducta inapropiada.

The Hollywood Reporter dio a conocer el testimonio de seis mujeres que forman parte de la producción de la serie, acusando al actor de acoso y agresión sexual. Las presuntas víctimas aseguraron que “vieron dos lados muy diferentes de Savage: un colega carismático, aparentemente solidario y una persona capaz de abusar”.

En este reportaje, una exempleada detalló que tras reunirse con sus colegas de noche en un bar local, decidió ir al baño, pero al salir Savage la estaba esperando afuera, empujándola contra la pared y poniendo su boca junto a la de él con bastante fuerza. La mujer declaró que logró detener el ataque del intérprete y huir. Posteriormente él le pidió una disculpa y ella lo ignoró.

Ante las denuncias, Fred emitió una declaración con respecto a las denuncias señalando que “Desde que tenía 6 años, he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, amigo, esposo, padre y persona que brinde apoyo”.

Esta no es la primera vez que el actor enfrenta acusaciones. En 1993 una mujer encargada de vestuario lo demandó por acoso sexual, llegando finalmente a un acuerdo extrajudicial.

