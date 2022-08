Revelan imágenes de Camila Cabello de la mano de su nuevo y famoso novio

La cantante dejó atrás el recuerdo de Shawn Mendes y ahora confirmó su nuevo romance paseando con Austin Kevitch y dándole un tierno beso.

Tras varias semanas de intensos rumores que aseguraban un posible romance con Austin Kevitch, Camila Cabello por fin confirmó su nueva relación.

La actriz fue captada en una tarde de paseo con el dueño de Lox Club, ambos fueron fotografiados por los paparazzis tomados de la mano y dándose algunos besos, mientras tomaban un café en Los Ángeles.

A la nueva pareja se le vio sonreír y parecía disfrutar de la conversación durante su primera salida pública. Además, la exitosa intérprete ‘Havana’ se mostró cariñosa con su ahora novio acariciando su cara con la mano mientras hablaban.

Las especulaciones sobre su romance comenzaron a extenderse a principios de junio, cuando fueron vistos juntos en Los Ángeles dando un paseo.

