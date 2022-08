Sectas y acoso, historial de Jared Leto reaparece tras ser visto con Belinda

Varios usuarios recordaron que el actor estadounidense lidera una extraña secta y ha acumulado varias denuncias por abuso en su contra.

Jared Leto y Belinda son amigos desde hace varios años y ellos mismos han desmentido rumores que los vinculan más allá de una relación sentimental. Sin embargo, imágenes donde posaban juntos alarmaron a los usuarios de redes sociales, quienes se manifestaron preocupados de que Leto fuera el próximo novio de la famosa actriz y cantante.

Varios usuarios recordaron que el actor estadounidense lidera una extraña secta y ha acumulado varias denuncias por abuso en su contra, hecho que ha puesto a pensar si Belinda se encuentra en riesgo.

Pese a que la carrera de Jared Leto comenzó a principios de los noventa, es un personaje que ha sabido adaptarse a los requerimientos de las audiencias a lo largo de las décadas. Desde joven se convirtió en un ídolo adolescente y sigue cautivando a millones de fans.

En sus inicios, protagonizó cintas juveniles, luego probó suerte en la música con la creación de su banda Thirty Seconds to Mars (30STM) y en la actualidad, ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en una de las mentes creativas de Gucci. Sin embargo, a lo largo de los años no ha sido una acusación, sino varias las que han dejado entrever los comportamientos sexuales inadecuados del actor.

En 2015, la escritora Evangeline Van Houten publicó un artículo titulado “¿Otro Cosby? Un recordatorio de que varias mujeres han acusado a Jared Leto de agresión sexual”, a través de la que recopiló una serie de denuncias, realizadas por varias seguidoras de 30STM, quienes habían señalado al músico por haberlas obligado a intimar o seguir con la relación sexual cuando le solicitaron que se detuviera, la mayoría de ellas eran menores de edad.

“Fue muy insistente para obligarme a tener actos sexuales con él y fue bastante rudo y contundente. Una vez fue innecesariamente duro y cuando le dije que me dolía no se detuvo, nunca hizo nada lentamente o para mi placer… Y no, nunca me preguntó si alguna vez estaba bien o cómoda con cualquier cosa que él quisiera hacer, simplemente porque él no es la persona a quien cuidar”, reveló uno de los testimonios.

Y aunque el actor ha sido señalado en varias ocasiones, los señalamientos en su contra no han procedido, pues ninguno de ellos ha alcanzado las instancias legales.

“Belinda se encuentra en peligro con este hombre”, “Muchos comentan que Belinda lo dejará en la calle, pero es al revés él puede hacerle daño”, “Me preocupa el bienestar de ella”, fueron algunas reacciones.

