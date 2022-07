Andrés y Cesia crean polémica tras beso en La Academia

Ese vínculo se comenzó a especular desde las últimas semanas cuando trascendió que Cesia le comentó a Alexander Acha, el director, que la parecía guapo su compañero.

Tras las diferentes polémicas que han surgido en La Academia, que se infiltran quién será el eliminado y comentarios de exacadémicos de que todo el resultado del reality está planificado, ahora Cesia Sáenz y Andrés han generado polémica.

Ahora, se les ha visto muy cercanos incluso hasta se dieron un beso.

Las cámaras del reality show graban 24/7 las actividades de los alumnos por lo que es posible ver cuando reciben clases, sus ensayos y hasta de bromas.

En una de las transmisiones se captó a los cantantes muy abrazados frente a sus compañeros.

Ahora todo parece indicar que en La Academia puede estar iniciando a surgir un nuevo romance entre las clases. Ante ello, ambos jóvenes fueron interrogados.

“Por Cesia, muy bien, ¿por qué preguntan? Nos llevamos muy bien Cesia y yo. Tenemos como mucha química para muchas cosas… Nos estamos conociendo, que pase lo que tenga que pasar, ahorita nada más somos amigos veremos qué pasa, es una persona líndisima que quiero muchísimo y admiro muchísimo”, comentó Andres en la cabina POV.

Además, el joven reveló que el beso que se dio al final de su presentación solamente fue parte de su presentación.

Por su parte, Cesia también pasó a la cabina POV en donde habló sobre la relación y cómo se lleva con Andrés y sobre el término “andresia”.

“De la mamá de Andrés, estaba el hermano, la mamá… igual del otro lado. Está bien, Andrés es buena onda, tranquilo me cae bien, es humilde, es talentoso, es guapo”, comentó la hondureña.

La cantante no reveló más detalles y sobre todo si hay algo más entre ellos.

“Recuerdo que el director de La Academia reveló que no pueden haber relaciones”, “Según las reglas esto no puede pasar”, “Espero que esto no sea una novela”, “Andrés es muy guapo para ella”, “Cesia tiene un gran talento que no se distraiga”, fueron algunas reacciones.

