“Ya me harté”, Rubí se quiere ir de La Academia por culpa de Horacio Villalobos

La joven participante se quiebra ante sus compañeros tras el duro comentario que recibió del reconocido juez durante el concierto del domingo.

Tras su presentación la noche del domingo, Horacio Villalobos lanzó comentarios negativos en contra de Rubí, la joven que se hizo popular por la magna invitación y asistencia a su fiesta de XV años.

“Qué bueno que la gente valore, que tienes gran tesón… en México nos da porque nos gustan los perdedores, y entonces la gente se identifica contigo, pero yo te lo dije: ‘lo que talento no da, ensayo no presta”, mencionó el juez a la joven participante.

En algún momento de la transmisión 24/7 de La Academia, se reunió con su grupo de amigos dentro del reality y rompió en llanto, pues se dijo sumamente afectada.

Confesó que nunca antes se había sentido tan mal como en su estancia en el proyecto pues a pesar del esfuerzo que hace, siempre termina recibiendo comentarios desafortunados.

“Yo la neta ya no puedo, nunca me había sentido así en mi vida. Una cosa es que te digan una crítica de canto, y otra cosa es que te digan que eres una perdedora y que México vota por los perdedores, ¿eso en qué te beneficia? ¿Qué tiene de constructivo eso? Ya basta, me harté, ya no”.