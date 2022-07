Ninel Conde anuncia concierto en Guatemala y usuarios la atacan por su rostro

La drástica transformación que ha sufrido la cantante fue duramente criticada por los usuarios luego de que ella publicara un video para sus fans guatemaltecos.

Publicidad

Ninel Conde es una de las invitadas a la celebración por el ascenso de Xinabajul, logró su ascenso a Liga Nacional tras derrotar a Marquense.

Además de los partidos de preparación previos al torneo, el equipo huehueteco anunció una gran fiesta para festejar el ascenso, donde estará la cantante mexicana.

El próximo 16 de julio a las 20:00 horas, el Estadio de Los Cuchumatanes también albergará presentaciones estelares de La Arrolladora Banda “El Limón” y Sonora Dinamita.

Fue la misma artista quien compartió la feliz noticia ante sus seguidores de las redes sociales y aunque muchos se alegraron, no se puede decir lo mismo de su rostro, que sí se llevó toda la atención.

Ella sorprendió por su irreconocible cara y que deja al descubierto como se ha deformado como producto de las cirugías estéticas.

“Ya hay demasiado plástico en huehue. Para qué contrataron más?”

“Puchica esta no es Ninel Conde, parece travesti 🤷‍♂️”

“No mames, esa mujer ya se desgració la cara 🤣🤣🤣🤣”

“😔Ya se me quitaron las ganas de ir. Feria Juliana diceeeeeee”

“Con tanta pirotecnia le fueran explotando las nachas y lo demás que tiene relleno de silicone?”

“Ya sentía que se le salía el hablado alienígena 🤣”

“Dios mío que es lo que se hizo en la cara ?”

“Una mujer tan bella, hay que saber cuando parar con las cirugías”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Decisión de la cantante

Ninel Conde se quejó el pasado 25 de mayo de que su expareja, Giovanni Medina, le negó el acceso a su casa para encontrarse con su hijo Emmanuel de acuerdo con lo establecido por las autoridades del Juzgado 24 de lo familiar en noviembre de 2021.

Ahora la actriz contestó a las recientes declaraciones de Giovanni y dijo que espera que el juez autorice otro sitio para que ella pueda ver a su pequeño.

“Seré la más feliz y la primera en estar ahí, mientras tanto, no se va a seguir dando esta situación porque ya no”, sentenció.

“La última vez que se suponía que tocaba la convivencia no me presenté porque nosotros metimos un escrito al juzgado solicitando que se hicieran las convivencias en un lugar imparcial, en el cual el padre de mi hijo no tuviera la decisión de si me dejaba entrar o no, porque la actuaria no da la autorización de acceso, sino que el propietario de la unidad es el que da el acceso”, detalló.

(Visited 19 times, 19 visits today)

Publicidad