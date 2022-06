El gol de visita y la posición dejan de ser criterio de desempate en la Liga Nacional

Dos cambios importantes tendrá ahora la fase final del Apertura 2022, esto hará que los cuartos de final y las semifinales se puedan ir hasta los penales.

Un nuevo cambio en el formato de Liga Nacional tendrá inicio en el Torneo Apertura 2022, durante la Asamblea General Ordinaria de la Liga Nacional realizada el pasado viernes se dio a conocer que ya no habrán criterios de desempate en los cuartos de final y semifinales del Torneo, así como se juega la final.

Finalizada la Asamblea, se dio a conocer que ahora la posición en la tabla no beneficiará a los clubes en los cuartos de final y en las semifinales, ya que, el criterio de desempate por la posición ha sido abolido, por lo que, su única ventaja ahora será cerrar como local.

De igual manera el gol de visitante ya no contará para dar ventaja en las llaves, ahora la única manera de avanzar de ronda será imponiéndose en el global.

Cabe resaltar que ante esto, a diferencia de campeonatos previos, ahora el torneo si podrá tener alargue en los cuartos de final y semifinal, ya que, en caso de que los equipos terminen empatados en los 90 minutos, se podrá seguir jugando e incluso llegar hasta los penales.

El resto del formato se mantendrá de la misma manera, pese a la intentona de Municipal de que en el torneo solo clasifiquen 6 equipos a la fase final, la Liga mantuvo la clasificación en 8 clubes.

La primera fecha del Torneo Clausura 2022 se disputará entre los días 23 y 24 de julio, esto marcará el camino hacia el final del torneo que se tiene planificado disputar su final de vuelta el sábado 17 de diciembre, un día antes de la final de Catar 2022.

Entre los partidos a destacar se encuentran los partidos que tendrán los recién ascendidos, Xinabajul-Huehue recibirá al campeón Comunicaciones, mientras que Mixco hará de anfitrión ante Antigua GFC.

#Apertura2022 | Estos serán los partidos para la primera jornada del Torneo Apertura 2022 🏆

➡️Xinabajul vs. Comunicaciones

➡️Xelajú vs. Iztapa

➡️Mixco vs. Antigua

➡️Guastatoya vs. Malacateco

➡️Municipal vs. Cobán Imperial

➡️Santa Lucía vs. Achuapa pic.twitter.com/Xb3uf37Xdz

— Publisports (@Deportes_PN) June 17, 2022