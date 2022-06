Christian Nodal a Bad Bunny: “hasta para cantar estup… hay que tener talento”

Nodal volvió a protagonizar otro pelémico momento al criticar a Bad Bunnny.

Christian Nodal sigue acaparando la atención por sus constantes polémicas con otros artistas como J Balvin o Belinda, con quien incluso tuvo una relación con ánimos de llegar al altar. En esta ocasión, el intérprete de ‘Botella tras botella’ volvió a protagonizar otro complicado momento al exponer su punto de vista respecto a otro reguetonero que se encuentra en la cima del éxito: Bad Bunny.

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone en español, el cantante mexicano habló sobre los diferentes géneros y el valor de la cultura musical, a la que calificó de mágica.

Adentrado en la plática, el exprometido de Belinda señaló que grabar un tema musical implica mucho trabajo detrás por parte de los artistas, por lo que no está de acuerdo con las actuales letras que abordan géneros como el reguetón.

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el cu*o, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo“, dijo Nodal refiriéndose a la canción Safaera, de Bad Bunny.

Nodal también afirmó que se siente a gusto con el género de música que realiza, contrario a lo que sucedería con otros estilos.

“Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por eso esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de sustancias ilícitas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso”, añadió el artista.