Bad Bunny sorprende a las redes sociales con fotos en minifalda

Es innegable que el reguetonero Bad Bunny es uno de los artistas más exitosos del año, gracias a su disco “Un verano sin ti” que ha sido de los más escuchados en el mundo desde su lanzamiento y sigue recibiendo millones de reproducciones a pesar de que ya pasó un mes desde que llegó a las plataformas de “streaming”.

Este domingo el músico fue tendencia en Twitter, gracias a su participación en el concierto de Buscabulla en su natal Puerto Rico, y cantó junto a ellos la colaboración de su último álbum: “Andrea”, la cual ha tenido una buena recepción por parte de sus seguidores.

Esto fue algo tan bello, cada día que paso recuerdo lo cabrones que somos aquí y que nadie en la vida se nos va a comparar 🇵🇷💕💕

Bad Bunny y Buscabulla cantando Andrea por primera vez 😭💕💕💕 pic.twitter.com/Ha6FbHPt8k — 𝐩𝐚𝐩𝐢 𝐬𝐢𝐥𝐤𝐲 🍧 (@yivonchi) June 5, 2022

En minifalda

Sin embargo, su interpretación no fue lo único que llamó la atención en esta presentación, pues muchos notaron la decisión de Benito Martínez, nombre de pila del cantante, de usar un look no tan común y que rompe con las convenciones de que la ropa tiene género.

Su “outfit” incluida una minifalda al estilo escocés, una playera de red negra que dejaba ver su abdomen y pechos, unas botas y una chaqueta de cuero negra. Obviamente, el cantante lo complemento con accesorios como collares, zarcillos, anillos y lentes de sol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @badbunnypr

En el concierto donde fue con este look, había más de 4 mil personas, que habían decidido ir a ver a Buscabulla y tal vez, no se esperaban esta sorpresa. Bad Bunny adicionalmente subió imágenes de la ropa que usó en este presentación en Instagram y ya ha acumulado más de cuatro millones de likes.

Anteriormente, Bad Bunny había hablado en una entrevista de que le gustaba la ropa sin género, pues a la hora de escoger las prendas que quería comprar nunca se fijaba si eran de mujer o de hombre y que eso es algo que ha hecho desde que era pequeño.

