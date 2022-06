¿Disney ofrece millonario contrato a Johnny Depp para que grabe “Piratas del Caribe”?

¿Johnny Depp volverá a “Piratas del Caribe"? Su representante revela si el rumor es cierto.

Para decepción de los seguidores de Johnny Depp, el actor no volverá a formar parte de la saga “Piratas del Caribe” de Disney, como se rumoró el lunes a través de diversos medios de comunicación. De acuerdo con NBC News, un representante del histrión estadounidense afirmó que las especulaciones sobre el posible regreso de Depp como el capitán Jack Sparrow son falsas. “Eso fue un invento”, afirmó el representante.

Los rumores comenzaron a circular después de que el medio australiano PopTopic informara acerca de un supuesto acuerdo entre el actor y Disney para regresar a la franquicia por alrededor de US $300 millones. Durante el multimillonario juicio por difamación de Johnny Depp y su exesposa Amber Heard, se habló de la posibilidad del regreso del actor a la saga.

En el juicio se le preguntó a Depp: “Si Disney viniera a ti con US $300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿nada en este mundo te haría volver y trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe?”. A lo que el intérprete respondió: “Eso es cierto”.

Preparan dos filmes adicionales

El también productor de cine interpretó a Sparrow en cinco películas, incluida ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’, de 2017. Actualmente se preparan dos filmes adicionales, por lo que a muchos fans de la estrella les gustaría verlo de nuevo. Una petición en línea que le pide volver a interpretar su papel tiene más de 800 mil firmas.

En abril de 2022, Johnny Depp fue retirado de la franquicia, informó en su momento el ex agente de Hollywood Christian Carino, durante su testimonio en el juicio por difamación entre la ex pareja.

Aunque Carino nunca indicó explícitamente que el actor sería retirado de la saga debido a las acusaciones de abuso doméstico hechas por la protagonista de ‘Aquaman’, dijo que se “entendía” que iba a ser así. Nunca se aclaró el motivo de la decisión de Disney, pero “supongo que está relacionado con las acusaciones que hizo Amber”, dijo Carino, que en su momento representó a la pareja e incluso fue su amigo.

“Es algo que se da por hecho en la industria”, añadió, citando “conversaciones con colegas y ejecutivos de estudios”.

