Difunden imágenes de la celebración de Johnny Depp tras ganar juicio a Amber Heard

El actor de Hollywood desembolsó una millonaria cantidad para celebrar su victoria en el caso de difamación sobre Amber Heard.

Johnny Depp no dudó en invitar a un nutrido grupo de amigos, entre los que se encontraba el roquero Jeff Beck, a una copiosa y costosa cena para celebrar por todo lo alto su relativo triunfo en el juicio de difamación que le enfrentaba a su exesposa, Amber Heard.

Según el diario Mail Online, el astro de Hollywood tuvo que desembolsar más de US $50 mil para reservar toda la sala de comensales de un exclusivo restaurante, especializado en platos de curry y en otras delicias asiáticas. Por supuesto, la velada fue regada con lujosos vinos y con originales cócteles.

Uno de los gerentes del citado establecimiento ha asegurado que se quedó de piedra cuando recibió la llamada del asistente de Johnny, por lo que hizo un esfuerzo adicional para que todos los platos y productos estuvieran a la altura de las circunstancias. Mohammed Hussain es el director de Varanasi, uno de los restaurantes más populares de la ciudad de Birmingham.

Se deshace del último recuerdo que tenía de Amber

Johnny Depp no dudó en empezar a deshacerse, una vez iniciado el proceso legal que culminó en su polémico divorcio de Amber Heard, de los cinco áticos interconectados que poseía en la imponente torre Eastern Columbia de la ciudad de Los Ángeles.

Para ello, el actor de ‘Pirates of the Caribbean’ separó los pisos y comenzó a venderlos de forma individual a partir de 2016, recibiendo a cambio un total de $12,78 millones de dólares por cuatro de las viviendas. Sin embargo, el último de los inmuebles, el que supuestamente ejercía de espacio central para la convivencia de la pareja durante su año escaso de matrimonio, no pudo salir al mercado hasta ahora, como ha trascendido.

La propiedad tiene un precio de más de un millón de dólares y está compuesta por dos plantas. El piso dispone de un solo dormitorio y de dos cuartos de baño, amén de un sinfín de lujos y comodidades repartidos entre sus 165 metros cuadrados.

