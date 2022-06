VIDEO. Jennifer López sufre falla de vestuario y deja al descubierto tu trasero

¡En pleno concierto! La cantante lució un jumpsuit de lycra ajustadísimo; sin embargo, con sus candentes movimientos, el atuendo se rompió.

Jennifer López es una de las celebridades más exitosas de todos los tiempos, pues ha construido un imperio millonario que va desde su música hasta productos de belleza.

Además, la cantante se ha posicionado como una de las más sensuales, quien se caracteriza por sus atuendos ajustados y atrevidos, especialmente cuando se trata de una presentación.

Desde jumpsuits transparentes con brillos, hasta bodysuits con pantimedias son algunas de las prendas que la famosa usa en sus shows para moverse con facilidad y sensualidad.

Sin embargo, en algunas ocasiones pueden jugarle una mala pasada, como le ocurrió recientemente y todo quedó grabado.

JLo se presentó en Qatar esta semana, y mientras bailaba con un ajustado jumpsuit en tono negro, con brillos plateados en el centro, y de mangas largas, la prenda se rompió.

Jennifer Lopez performing “I’m Real” at the #IATAAGM in Qatar pic.twitter.com/n5itMfJUvW

— Bennifer Updates (@BenniferUpdates) June 20, 2022