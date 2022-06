Luigi Balestra: Se transforma del pop al regional mexicano

El cantante mexicano saltó a la fama tras pertenecer a la banda de los 90s, Tierra Cero, pero hoy llega con su nueva propuesta musical lanzando "Pero te vas arrepentir".

Tras 32 años de carrera artística, Luigi Balestra decide cambiar de rumbo y apostar por cumplir sus sueños y hoy busca consolidarse como un gran exponente de la música regional mexicana.

El cantante mexicano saltó a la fama tras pertenecer a la banda de los 90s, Tierra Cero, pero hoy llega con su nueva propuesta musical y su primer sencillo “Pero te vas arrepentir”.

La canción se desprende de su primer material discográfico llamado “Gusto Culposo” conformado por dos EP’s, donde hace un tributo a grandes artistas de este género de la época de los noventa.

Durante una entrevista, el artista conocido como “El Miijjoo” nos contó que para él este género siempre estuvo en sus venas.

“En mis 32 años de carrera artística, la mayoría de las personas me ubica en el pop, y aunque no lo crean las primeras canciones de que me aprendí en la vida fueron de regional mexicano. Y me acuerdo mucho ese cuadro con mi papá y mi abuela tocando la guitarra y yo cantando la canción de ‘Caballo prieto azabache’, desde chico me gustó el regional y me escapaba al rodeo Santa Fe para ir al jaripeo y escuchar banda”.