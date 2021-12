Así se despide el mundo de la música de Vicente Fernández

En redes sociales iconos de la música de todo el mundo despidieron a Vicente Fernández, quien murió a los 81 años

México y el mundo de la música está de luto por el fallecimiento de uno de los grandes exponentes del género de la ranchera: Vicente Fernández.

Este 12 de diciembre de 2021, a las 6:15 horas, se confirmó la noticia de su fallecimiento en su cuenta oficial de Instagram.

Por otra parte, diferentes personajes del mundo de la política y el entretenimiento mostraron su tristeza al conocer la noticia. Por ejemplo el cantante Ricardo Montaner expresó en Twitter:

Uno de los hijos del fallecido artista, Vicente Fernández Jr. también le dedicó unas cortas palabras a su padre:

El cantante español, Alejandro Sanz, también reaccionó a la muerte del ícono de la música ranchera mexicana.

La cantautora María León compartió un fragmento de ‘Volver, volver’ y envió sus condolencias a Alejandro Fernández así como a toda su familia.

“Aca entre nos

Siempre te voy a recordar

Y hoy que a mi lado ya no estas

No tengo mas que confesar

Que ya no puedo soportar

Que estoy odiando sin odiar

Porque respiro por la herida.” 🎶 #DEP #VicenteFernandez

Abrazos y pronta paz al alma @alexoficial y a toda la familia.🤍🙏🏽

— María León (@Sargentoleon) December 12, 2021