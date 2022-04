Lester Martínez tendrá que esperar para cumplir su sueño de debutar en Las Vegas

La empresa encargada del evento, en el que Lester Martínez debutaría en Estados Unidos, informó que el evento que se celebraría el 5 de mayo se ha pospuesto y aún no tiene nueva fecha.

A través de un post de Instagram de la empresa Reidboxing y la posterior confirmación de la Escuela Profesional de Boxeo, se informó que el evento boxístico que se disputaría el próximo 5 de mayo y sería el debut soñado por Lester Martínez en Estados Unidos, se pospone debido a problemas de lesiones en la pelea estelar y coestelar de la noche.

Sin dar detalles sobre los problemas médicos, Reidboxing publicó que están en conversaciones para que el evento sea celebrado en junio.

El combate de Lester Martínez vs. Juan Villegas (México) sería el combate estelar de la noche, el coestelar sería la lucha entre Robin Safar (Suecia) vs. Christian Thomas (Estados Unidos).

Reidboxing, quien no dio detalles sobre las lesiones, dijo que había problemas en ambos combates, por lo que, Publinews contactó con Ramón Hernández (comanejador de Lester Martínez) y confirmó que “esta noticia nos tomó por sorpresa, ya que, lo supimos mientras estábamos en ruta hacia Las Vegas”, lo que descarta un problema de lesión con el nacional.

Además, Hernández detalló que tendrán una reunión en las próximas horas para conocer los detalles de lo sucedido en el evento.

“Ánimo, campeón”

Martínez, quien veía este combate como el más importante de su carrera y ya se encontraba en el país norteamericano, ve como por quinta vez uno de sus sueños se disuelve, esta es una oportunidad que estuvo estuvo esperando cerca de 7 años.

Lester, ante la cancelación de las oportunidades pasadas, comentó recientemente, en una entrevista para el Grupo Emisoras Unidas, que había mantenido la calma durante las negociaciones pare el combate que se tendría este 5 de mayo y que no se emocionó hasta que el combate se hizo oficial.

“Al principio mantuve la calma y no me quise emocionar hasta que se hizo oficial, pues antes me habían cancelado en tres oportunidades”, dijo. Además, confesó que en las ocasiones que se cancelaron los anteriores combates, pasó mal la aceptación de estas noticias.

La Escuela Profesional de Boxeo envío un mensaje de ánimo para Lester a través de su página de Facebook: “Animo, sabemos que te has preparado muy fuerte y que mucha gente también quería verte por lo que están expresando por esta noticia en la redes”.

