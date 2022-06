Celia Lora aparece en transparente lencería en candente abrazo a Ignacia Michelson

La modelo apareció mostrando sus exuberantes atributos en candente body de encaje, mientras que la chilena aparece en diminuta ropa interior con tanga.

Desde que apareció en la revista Playboy, Celia Lora no deja de sorprender a sus fanáticos con sus candentes publicaciones donde no deja nada a la imaginación.

Ahora la modelo causó revuelo al aparecer posando con prendas de lencería traslúcida que resaltaban sus voluptuosas curvas.

Y fue exactamente a través de su perfil de Instagram, donde la sensual mexicana de 38 años apareció posando con un sexy body de encajes en color blanco, cuyas transparencias provocaron miles de reacciones por parte de sus fanáticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Celia Lora (@celi_lora)

Pero lo que más emocionó a sus fans es que aparece en compañía de una de sus mejores amigas, Ignacia Michelson, quien también lució sus exuberantes atributos con un conjunto blanco que expuso ligeramente de espaldas a la cámara.

La amistad que inició en el reality ‘Acapulco Shore’ sigue dando de qué hablar, pues la pareja de modelos dejó ver que existe una gran confianza y complicidad entre ellas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Celia Lora (@celi_lora)

No es la primera vez que las sensuales mujeres elevan la temperatura dentro de la red social, pues hace unos días posaron abrazadas luciendo otro conjunto de prendas íntimas pero en color mostaza con las que sus torneadas siluetas fueron admiradas por millones de seguidores.

Mientras la hija de Chela y Alex Lora posa de frente a la cámara con un body con escote en forma de V y tirantes, la chilena apareció con un set de dos piezas, pero una de ellas apenas visible para causar aún más admiración entre los usuarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Celia Lora (@celi_lora)

Palabras de la modelo

Celia Lora es una mujer que no le tiene miedo a mostrarse tal y como es; a enseñar su lado más sensual sin importar qué dirán, pues considera que todos tienen ese lado.

Sin embargo, ella considera que existe una doble moral al hablar de temas eróticos. Sobre todo en países como México, que aún es machista y conservador.

La actriz se integra por cuarta ocasión a Playboy TV para la plataforma Hot Go, que ofrece contenido para adultos muy exclusivo, en el que buscan destacar los contenidos divertidos y curiosos de las celebridades latinoamericanas.

“La gente no se cansa de verme encuerada, ¿ya qué les enseño?, pero les gusta seguirme viendo, en esta ocasión quise invitar a una playmate famosa como Apolonia Lapiedra, muy guapa y además hubo una muy buena química”, destacó.

“Cuando empecé a hacer conferencias de prensa con algo relacionado a la industria porno, pensé que nadie iría, y la verdad es que estaba hasta la madre, así que me callaron la boca. Fue un gran avance, no me esperaba que se hubiera abierto cada vez más hablar de este tipo de situaciones, entretenimiento para adultos, cada vez hay menos falsedad en eso, estoy contenta porque cada vez hay menos hipocresía”, acentuó Lora.

“Decir que el porno es sólo para hombres es algo muy machista”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Celia Lora (@celi_lora)

