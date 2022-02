Manelyk confiesa que tuvo varias relaciones sexuales en Acapulco Shore

¿Fue obligada? En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la celebridad confesó la traumática experiencia cuando supo que "entre más y más hiciera, más fama tendría".

Después de seis años al aire, Manelyk González decidió salirse del reality show, sin antes mencionar que fue duro comenzar Acapulco Shore.

El reality, de la cadena internacional MTV ha lanzado a la fama a varias personalidades que participaron en alguna de las nueve temporadas que lleva hasta ahora el programa de televisión.

Una de ellas es la celebridad, mejor conocida como Mane, quien ahora destapa varios secretos del show.

La modelo reveló cuál era su truco para aparecer más tiempo en pantalla, pues era la única manera de hacerse más famosa.

Ella participó en la primera temporada del reality, y en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino”, contó cómo funciona la dinámica dentro del show, pues estaban en una casa, siendo grabados las 24 horas del día.

La influencer comenzó explicando cómo se da el tener relaciones sexuales, si es que es algo obligatorio tenerlas y deciden el con quien:

“No como tal que en tu contrato diga: ‘tienes qué’, pero sí es como: ‘¿qué vas a hacer, con quién vas a estar?’ o si no tienes a alguien, ciao. Tienes que entretener, vas a eso”, dijo.

Agregando que tuvo encuentros sexuales con varias parejas, pero que la mayoría fue con su expareja, Jawy Méndez.

Asimismo, reveló que luego de varias temporadas, ya era menos complicado para ella tener sexo frente a las cámaras y confesó que luego pensó que mientras tuviera más encuentros de este tipo más iba a aparecer en pantalla y así iba a aumentar su fama.

No fue fácil para la celebridad

Ella decidió salirse de Acapulco Shore sin antes mencionar que la paga era muy mala para todo lo que tenían que hacer y mostrar, donde hay que mencionar que es un programa sin filtros en el cual no se andan con tapujos.

“En Acapulco Shore se graba 24/7 y se sale de lunes a lunes. Pero imagínate, sales diario, te emborrachas diario, llegas a la casa y agarras el after, pero tienes que estar despierto a las 9 de la mañana porque tienes que hacer el: ‘hola, ayer en el antro hice tal’”, mencionó Manelyk.

La modelo explicó que era agotador y complicado, pues no tenía tiempo para descansar y no es tan divertido irse de farra todos los días, todo un mes:

“Así un mes, te vuelves loca, o sea llegó un punto en el que ya no eres tú. Estás demasiado alterada, demasiado cansada y entonces ya de repente si no estás cansada, estás borracha. Estás en el antro y es: ‘Estoy cansada, ¿qué hago? Pues empédate y así un mes complicado. Todo el mundo dice: ‘wow, qué padre’, pero no está padre, es muy agotador”, confesó.

Recalcó que en sus inicios en Acapulco Shore se sentía estúpidamente millonaria al ganar 200 mil pesos por temporada, siendo que al final se dio cuenta que era muy poco para todo lo que tenían que hacer.

